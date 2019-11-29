Дівчина станцювала запальний танець у київському метро: веселе відео

У Київському метрополітені зняли на відео, як під час руху дівчина розважалася енергійним танцем. Ролик з'явився в групі Київ Оперативний.

На кадрах видно, як жінка в бордовій короткій спідниці і рожевій кофті стоїть біля дверей вагона, що рухається і танцює. Дівчина стрибає, змахує руками і повертається до дверей, щоб бачити себе у відображенні скла.

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Автор ролика також показав, що в іншому кінці вагона виступає музикант, граючи на гармошці. У коментарях під відео користувачі мережі відзначають, що дівчина не вперше танцює в київському метро і потрапляє на відео.

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