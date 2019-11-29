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У Києві з'явиться перший тротуар з підігрівом

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Київ - фото 1
Київ / fishki

У Солом'янському районі столиці незабаром має відкритися перший в Києві тротуар з підігрівом.

Про це повідомляє прес-служба Солом'янської райдержадміністрації.

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Тротуар, де є нахил поверхні, планується облаштувати системою підігріву, яка поліпшить умови пересування жителів – особливо в зимовий період. Крім нового покриття, уздовж доріжки встановлять нові бордюри, додаткові стовпи освітлення та елементи ландшафтного дизайну.

Зараз підрядник завершує демонтаж старого покриття тротуару і найближчим часом розпочне основні роботи. "Дуже скоро всі ми зможемо оцінити інноваційний тротуар, який, впевнена, стане прикладом для подальшого його впровадження у місті. Адже безпека – понад усе", – зазначила заступник голови Солом'янської РДА Олена Горпинченко.

Тротуар з підігрівом - фото 371078
Тротуар з підігрівом

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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