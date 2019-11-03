У мережі з'явилися фото гнучкої розкладачки Motorola

Пристрій Motorola Razr показали у мережі. А презентують новинку вже дуже скоро!

У своєму закритому твіттер-акаунті американський блогер Еван Бласс опублікував фотографії і рендери смартфона Motorola razr з гнучким екраном.

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На фотографіях і рендерах можна побачити основний гнучкий екран всередині пристрою і невеликий екран на зовнішній поверхні. Передбачається, що пристрій представлять публіці на презентації, яку Motorola призначила на 13 листопада.

Виробники навчилися робити гнучкі OLED-дисплеї ще кілька років тому, однак, серійне виробництво таких девайсів в силу відточування надійності пристроїв почалося наприкінці 2018 року, коли компанія Royole показала свій смартфон, що гнеться.

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