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У мережі з'явилися фото гнучкої розкладачки Motorola

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Motorola Razr - фото 1
Motorola Razr / gsmarena

Пристрій Motorola Razr показали у мережі. А презентують новинку вже дуже скоро!

У своєму закритому твіттер-акаунті американський блогер Еван Бласс опублікував фотографії і рендери смартфона Motorola razr з гнучким екраном.

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На фотографіях і рендерах можна побачити основний гнучкий екран всередині пристрою і невеликий екран на зовнішній поверхні. Передбачається, що пристрій представлять публіці на презентації, яку Motorola призначила на 13 листопада.

У мережі з'явилися фото гнучкої розкладачки Motorola - фото 365630

У мережі з'явилися фото гнучкої розкладачки Motorola - фото 365631

У мережі з'явилися фото гнучкої розкладачки Motorola - фото 365632

У мережі з'явилися фото гнучкої розкладачки Motorola - фото 365633

Виробники навчилися робити гнучкі OLED-дисплеї ще кілька років тому, однак, серійне виробництво таких девайсів в силу відточування надійності пристроїв почалося наприкінці 2018 року, коли компанія Royole показала свій смартфон, що гнеться.

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Джерело: gsmarena
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