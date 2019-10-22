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Motorola презентувала свій найбільший телевізор

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Smart Android TV - фото 1
Smart Android TV / thelivenagpur

Компанія Motorola випустила новий фірмовий телевізор 4K Smart Android TV з діагоналлю 75 дюймів.

Motorola 4K Smart Android TV отримав IPS LCD-дисплей з роздільною здатністю 3840 х 2160 пікселів і яскравістю 450 ніт. Він отримав підтримку Dolby Vision + HDR 10 з кутом огляду 178 градусів.

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Характеристики. Телевізор оснащений 4-ядерним процесором в парі з 2.25 ГБ вбудованої пам'яті і графікою Mali 450. Флеш-пам'яті тут передбачено 16 ГБ. Модель працює під управлінням операційної системи Android TV (Android Pie). У комплекті з телевізором йде бездротовий геймпад, пульт і 30-Вт динаміки.

Ціна. На індійському ринку Motorola 75 4K Smart Android TV оцінений в 1690 доларів. Чи надійде телевізор в продаж на інших ринках – поки інформації немає.

Motorola презентувала свій найбільший телевізор - фото 363176

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Джерело: thelivenagpur
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