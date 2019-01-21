У мережі з'явилися фото абсолютно безрамкового Vivo APEX 2019

Компанія Vivo запланувала на 24 січня проведення спеціального заходу в Пекіні, на якому очікується презентація нового смартфона Vivo APEX 2019. А напередодні цієї події в мережу витекли рендери пристрою.

Поки що Vivo не розкривала будь-які характеристики смартфона Vivo APEX 2019, а для його просування використовувалося словосполучення "крапля води".

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Також компанія опублікувала відео на своєму каналі, в якому пропонувала піддослідному наосліп обмацати гаджет в коробці й описати його словами. У більшості випадків респонденти назвали слова галька та мило, що натякає на пристрій з гладким скляним корпусом.

Якщо вірити витокам, то смартфон Vivo APEX 2019 отримав безрамковий дизайн, при цьому дисплей займає майже всю поверхню лицьової панелі. Сканер відбитків пальців розміщений під дисплеєм. Камеру для автопортретів на лицьовій панелі розглянути не вдалося. Наразі не уточнюється, чи буде використовуватися у пристрої висувний блок камери або конструкція слайдера. Зображення задньої панелі не було надано для ознайомлення.

Vivo APEX 2019 потішить своєю безрамковістю

З чуток, корпус смартфона Vivo APEX 2019 позбавлений будь-яких отворів, в тому числі порту для зарядки. Пристрій, швидше за все, буде заряджатися за допомогою безпровідної зарядки. Також за чутками дисплей має закруглені грані, і ця особливість конструкції використовується у функціональному плані.

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