Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів Музика Рецепти

У мережі з'явилися фінальні прес-рендери Samsung Galaxy Note10+

  • 34
Samsung Galaxy Note10 покажуть 7 серпня о 23:00 - фото 1
Samsung Galaxy Note10 покажуть 7 серпня о 23:00

За кілька годин до презентації лінійки смартфонів Samsung Galaxy Note10 у мережу витекла серія якісних промо-матеріалів і нових "живих" знімків флагманських гаджетів.

Особливий інтерес представляє зображення Samsung Galaxy Note10 в абсолютно новому кольорі корпусу. Він вам сподобається!

Нахіба переплачувати: ТОП-5 смартфонів, які затьмарять новенький Samsung Galaxy Note10

Прес-рендер демонструє безрамковий дизайн апаратів і їх порівняні габарити. Galaxy Note10 отримає 6,3-дюймовий дисплей, діагональ моделі Galaxy Note10+ складе 6,8 дюйма.

Samsung Galaxy Note10 отримає дві версії - фото 346181
Samsung Galaxy Note10 отримає дві версії

Ще одне зображення показує старшу модель смартфона в синьому кольорі – ранні витоки не повідомляли про появу такого варіанту забарвлення корпусу пристрою.

Новий синій колір сподобається фанатам лінійки - фото 346180
Новий синій колір сподобається фанатам лінійки

Колекцію предрелізний "живих" фотографій поповнив знімок обох моделей:

Живі фото Samsung Galaxy Note10 - фото 346176
Живі фото Samsung Galaxy Note10

Рекламні зображення нагадують, що стилус S Pen нового типу дозволяє дистанційно перемикатися між камерами та виконувати функцію затвора, а також редагувати зображення і керувати відтворенням музики. Смартфони також здатні перетворити рукописний текст на друкарський.

У мережі з'явилися фінальні прес-рендери Samsung Galaxy Note10+ - фото 346182
У мережі з'явилися фінальні прес-рендери Samsung Galaxy Note10+ - фото 346177
У мережі з'явилися фінальні прес-рендери Samsung Galaxy Note10+ - фото 346175
У мережі з'явилися фінальні прес-рендери Samsung Galaxy Note10+ - фото 346179

Три вбудовані мікрофони та функція Audio Zoom забезпечують запис звуку високої якості при зйомці відео.

Усі подробиці про новинки Samsung оголосить під час сьогоднішньої презентації, яка відбудеться о 23:00 за київським часом.

Читайте також: Samsung представила смарт-годинник Galaxy Watch Active 2: це щось неймовірне

Джерело: slashleaks
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+)
  • 04 серпня, 17:50
  • 936
Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
  • 31 липня, 19:00
  • 2848
5 безлюдних островів в Україні, які зачарують вас красою природи
  • 02 серпня, 18:30
  • 385
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології