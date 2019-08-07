У мережі з'явилися фінальні прес-рендери Samsung Galaxy Note10+

За кілька годин до презентації лінійки смартфонів Samsung Galaxy Note10 у мережу витекла серія якісних промо-матеріалів і нових "живих" знімків флагманських гаджетів.

Особливий інтерес представляє зображення Samsung Galaxy Note10 в абсолютно новому кольорі корпусу. Він вам сподобається!

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Прес-рендер демонструє безрамковий дизайн апаратів і їх порівняні габарити. Galaxy Note10 отримає 6,3-дюймовий дисплей, діагональ моделі Galaxy Note10+ складе 6,8 дюйма.

Samsung Galaxy Note10 отримає дві версії

Ще одне зображення показує старшу модель смартфона в синьому кольорі – ранні витоки не повідомляли про появу такого варіанту забарвлення корпусу пристрою.

Новий синій колір сподобається фанатам лінійки

Колекцію предрелізний "живих" фотографій поповнив знімок обох моделей:

Живі фото Samsung Galaxy Note10

Рекламні зображення нагадують, що стилус S Pen нового типу дозволяє дистанційно перемикатися між камерами та виконувати функцію затвора, а також редагувати зображення і керувати відтворенням музики. Смартфони також здатні перетворити рукописний текст на друкарський.

Три вбудовані мікрофони та функція Audio Zoom забезпечують запис звуку високої якості при зйомці відео.

Усі подробиці про новинки Samsung оголосить під час сьогоднішньої презентації, яка відбудеться о 23:00 за київським часом.

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