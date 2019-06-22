У мережі з'явилися дитячі фото принца Вільяма

У п'ятницю, 21 червня, принц Вільям відзначав свій день народження. Герцогу Кембриджському виповнилося 37 років. У зв'язку зі святковою подією на сторінці королівської сім'ї в Instagram опублікували архівні фото маленького принца.

На одних фото принц Вільям зображений зі своєю бабусею – королевою Єлизаветою ІІ, на інших – з дружиною Кейт Міддлтон і дітьми (принцесою Шарлоттою, принцами Джорджем і Луї), а деякі фото і зовсім з дитинства і юнацьких років Вільяма.

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У пості зі знімками також написані привітання з днем ​​народження для члена монаршої родини.

"З днем ​​народження герцога Кембриджського! Герцог Кембриджський займає друге місце в черзі на трон. Його Королівська Високість здійснює низку благодійних заходів і проектів, а також виконує публічні і офіційні обов'язки по підтримці Королеви у Великобританії і за кордоном, поряд з Герцогинею Кембриджською", – йдеться в привітанні.

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