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Названо найшвидші в світі смартфони

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В основу пристрою-лідера покладений процесор Snapdragon 845 - фото 1
В основу пристрою-лідера покладений процесор Snapdragon 845 / 24Gadget

Китайський бенчмарк AnTuTu назвав смартфони, які мають найвищу продуктивність. Лідером рейтингу став ігровий гаджет Nubia Red Magic Mars.

Nubia Red Magic Mars набрав рекордні 320 996 балів.

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В основу пристрою покладений торішній процесор Snapdragon 845. Завдяки комплексній системі охолодження смартфон не просто потрапив у ТОП-10, але очолив список. За ним йдуть відразу п'ять пристроїв Huawei на фірмовій мобільній платформі Kirin 980.

Nubia Red Magic Mars - фото 305632
Nubia Red Magic Mars

Друге місце займає Huawei Mate 20, а за ним йде Honor V20. Замикають ТОП-5 Huawei Mate 20 X і Honor Magic 2. В першу десятку також увійшли Xiaomi Black Shark Halo, Mate 20 Pro, OnePlus 6T, VIVO NEX і ASUS ROG.

Huawei Mate 20 - фото 305633
Huawei Mate 20
Honor V20 - фото 305634
Honor V20

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Джерело: gizchina
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