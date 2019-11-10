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Інсайдери розкрили технічні характеристики Samsung Galaxy S11
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Останніми днями мережу починає лихоманити від нових подробиць про майбутній флагманський смартфон Samsung Galaxy S11. Нова порція чуток надійшла від авторитетного інсайдера Евана Бласса, чиї заяви завжди підтверджуються.
Він заявив, що Galaxy S11 випустять у трьох версіях, а також розповів про характеристики всіх моделей.
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Еван Бласс підтвердив, що Galaxy S11, як і Galaxy S10, буде випущений в трьох варіантах з різними діагоналями дисплея: 6,2 "або 6,4", 6,7 "і 6,9". Менші два варіанти вийдуть у версіях з LTE і 5G, натомість найбільша модель отримає підтримку тільки 5G. У всіх смартфонах будуть вигнуті по краях екрани – більше ніякого плоского дисплея, як в Galaxy S10e.
За словами інсайдера, презентація новинок традиційно пройде в середині або наприкінці лютого наступного року.
Раніше з'явилася інформація, що спадкоємець Galaxy S10e отримає акумулятор помітно більшої місткості, а однією з фішкою нових флагманів стане функція "космічного" зуму – цифрового наближення без втрати якості. Також смартфонам приписують 108-мегапіксельну камеру другого покоління.
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