У мережі з'явились реальні фото Redmi K30: більше ніякої виїжджаючої камери

Не так давно китайська компанія Xiaomi представила свої смартфони Redmi K20 та K20 Pro. Тепер же у мережі Weibo з'явилися живі фото та технічні характеристики майбутньої новинки – K30. Чим же цікавий гаджет – читайте далі!

Пристрій під номером моделі M2001G7AE (Redmi K30) пройшов китайську обов'язкову сертифікацію CCC.

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З документів стало відомо, що смартфон поставлятиметься із зарядним пристроєм на 30 Вт. Крім того, він зазначений як 5G Digital Mobile Phone, що підтверджує чутки про підтримку мереж п'ятого покоління.

Смартфон працюватиме на базі Snapdragon 730

На фотографіях телефон поміщений у спеціальний чохол, що приховує дизайн пристрою, але при цьому зображення розкривають технічні характеристики Redmi K30. Гаджет отримає чипсет Qualcomm Snapdragon 730 і графічний процесор Adreno 618. Також він буде оснащений дисплеєм з частотою оновлення у 120 Гц і вирізом під подвійну селфі-камеру, як у Samsung Galaxy S10 +.

Фронтальна камера буде вбудована в екран

Смартфон на фотографіях працює під управлінням Android 10 з оболонкою MIUI 11.

Очікується, що Redmi представить нові смартфони K30 і K30 Pro у грудні.

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