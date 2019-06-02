У мережі з'явилася нова інформація про топовий Samsung Galaxy Note 10

До виходу смартфона Samsung Galaxy Note 10 залишилося ще ціле літо, але це не зупиняє інсайдерів, котрі щедро діляться інформацією про топовий пристрій компанії. Цього разу в мережі розповіли про швидку зарядку новинки!

Досі чутки приписували смартфону Samsung Galaxy Note 10 різні варіанти технології швидкої зарядки: то мова йшла про 18 Вт, то про 25 Вт. У будь-якому випадку, це було б більше, ніж у Galaxy Note9 (місткість акумулятора цієї моделі становила 4000 мАг, а потужність зарядки – 15 Вт). Але судячи з останніх даних, акумулятор Galaxy Note 10 буде заряджатися втричі швидше, ніж у попередника.

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Відомий інсайдер Ice Universe опублікував на своїй сторінці у Twitter ребус, який дуже легко розгадати. На зображенні – Леонардо да Вінчі (кодове позначення Samsung Galaxy Note 10), код у двійковій системі відповідає числу 45 десятковій, ну а значок блискавки недвозначно вказує на технологію швидкої зарядки. Інші висновки з цього ребуса зробити складно.

Зауважимо, що раніше цей інсайдер говорив про те, що потужність швидкої зарядки Samsung Galaxy Note 10 приємно здивує. І дійсно, це приємний сюрприз для фанатів лінійки. За прогнозами, місткість акумулятора смартфона складе 4500 мАг. Причому, додаткове місце знайшлося шляхом усунення роз'єму для навушників. Іноді доводиться іти на жертви задля автономності. Та й це буде ще одна можливість просувати у маси свої безпровідні навушники Samsung Galaxy Buds.

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