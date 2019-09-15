Land Rover повернув на дорогу позашляховик 1948 року

Співробітники відділення Land Rover Classic відновили один з найбільш значущих автомобілів в історії британської марки – передсерійний зразок позашляховика, що виставлявся на виставці в Амстердамі 1948 року.

Автомобіль протягом тривалого часу вважався загубленим, але у 2016 році його виявили неподалік від заводу в Соліхаллі.

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Спочатку унікальний Land Rover повністю розібрали. Кожну деталь просвітили на рентгені, щоб з'ясувати, яку з них можна зберегти, а яку доведеться міняти. Виявилося, що передній міст позашляховика не вимагає серйозного ремонту, а задній сильно пошкоджений. Подальші вивчення деталі дозволили переконатися в її міцності, і в підсумку міст зберегли.

Також фахівці Land Rover Classic повністю відновили механізм перемикання режимів трансмісії. Ці три ручки через схожість з ручками органу називають Organ Stops – їх встановлювали тільки на деякі ранні зразки передсерійних Land Rover. Гальмівну систему Lockheed – на серійних машинах була Girling – довелося заново виготовляти за оригінальними кресленнями.

Кузов позашляховика вирішили не чіпати. Усунули тільки дрібні недоліки на зразок великих зазорів. Однак кілька панелей все ж довелося замінити – їх зробили з алюмінієвих листів товщиною два міліметри і пофарбували в оригінальний відтінок зеленого Light Green. Зразок кольору взяли з нижньої поверхні сидінь, а вже на машині фарбу штучно зістарили.

З технічних ілюстрацій відновили кріплення вихлопу, латунні маточини коліс, коробку передач і раздатку. Відсутню оригінальну емблему спочатку виміряли на оцифрованій фотографії з виставки 1948 року, а потім відтворили в металі. Оригінальний двигун теж відремонтували й оснастили поршнями високого тиску, виготовленими за специфікацією для передсерійних машин кінця 40-х років.

Відреставрований Land Rover показали публіці на Франкфуртському автосалоні, де відбулася презентація нового Land Rover Defender.

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