У мережі з'явилась карантинна версія Красуні та Чудовиська: Белль усіх заразить

Пародійна версія діснеївського мультфільму "Красуня та Чудовисько" з'явилась у мережі. Нове відео натхненне, звичайно ж, коронавірусом, і воно однозначно варте вашої уваги.

Основний меседж пародії на "Красуню та Чудовисько" – заклик людей дотримуватися правил самоізоляції, адже це найефективніший засіб у боротьбі з COVID-19.

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У ролику Белль відправляється до міста за покупками, вітаючи жителів, що зустрілися їй на шляху. Але все навколо буквально кричить про пандемію.

Зайшовши до книжкового магазину, Белль вибирає книгу Стівена Кінга, одночасно скаржачись, що почувається недобре. Продавець намагається її швидше випровадити, щоб вона до нього не торкалася. Решта мешканців запитують, чому вона не на карантині і чи вимила вона руки.

Белль нас всіх заразить, – жахаються герої мультфільму, бачачи її без маски і рукавичок.

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