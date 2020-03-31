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Ентузіасти придумали геніальну ідею, яка змусить людей сидіти вдома

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Ентузіасти пропонують спойлерити за допомогою білбордів - фото 1
Ентузіасти пропонують спойлерити за допомогою білбордів

Студентки Miami Ad School в Гамбурзі запропонували використовувати спойлери серіалів Netflix, щоб спонукати людей залишатися вдома.

Ініціатива з'явилася, коли одна з творців повернулася додому в Таїланд.

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За її словами, влада країни занадто мало говорила населенню про небезпеку. Тому разом з подругою дівчина вирішила запустити ролик в інтернеті, в якому показала свою рекламну кампанію.

Найкращий спосіб зупинити поширення COVID-19 – це залишатися вдома, але деякі люди все ще вважають, що можна гуляти, ніби нічого не сталося. Тому ми пішли на крайній захід: показали спойлери улюблених серіалів Netflix, – розповіла вона.

Ролик швидко розійшовся мережею. Деякі люди навіть повірили в те, що білборди справжні. Представники Netflix офіційно нічого не коментували, але дівчата кажуть, що ідею кампанії сервіс не прийняв.

А ви б сиділи вдома, якби знали, що на білбордах будуть спойлери до всіх ваших улюблених серіалів?

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Джерело: Forbes
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