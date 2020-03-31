Ентузіасти придумали геніальну ідею, яка змусить людей сидіти вдома

Студентки Miami Ad School в Гамбурзі запропонували використовувати спойлери серіалів Netflix, щоб спонукати людей залишатися вдома.

Ініціатива з'явилася, коли одна з творців повернулася додому в Таїланд.

Візьміть на озброєння: Нові серіали квітня 2020: що варто переглянути цього місяця

За її словами, влада країни занадто мало говорила населенню про небезпеку. Тому разом з подругою дівчина вирішила запустити ролик в інтернеті, в якому показала свою рекламну кампанію.

Найкращий спосіб зупинити поширення COVID-19 – це залишатися вдома, але деякі люди все ще вважають, що можна гуляти, ніби нічого не сталося. Тому ми пішли на крайній захід: показали спойлери улюблених серіалів Netflix, – розповіла вона.

Ролик швидко розійшовся мережею. Деякі люди навіть повірили в те, що білборди справжні. Представники Netflix офіційно нічого не коментували, але дівчата кажуть, що ідею кампанії сервіс не прийняв.

А ви б сиділи вдома, якби знали, що на білбордах будуть спойлери до всіх ваших улюблених серіалів?

Читайте також: ТОП 20 комп'ютерних ігор: що пограти на ПК під час карантину