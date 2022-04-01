У мережі зруйнували фейк буцімто в Україні створюють Bayraktar, які розпилюватимуть віруси

Нагадуємо про те, що зараз ведеться також інформаційна війна. Один із чергових вкидів – створення спеціальної версії Bayraktar, над якою буцімто працює "Мотор Січ". Вона, переконують мережеві експерти, розпилюватиме віруси.

Як розповідають у Центрі протидії дезінформації при РНБО, прокремлівські ЗМІ поширюють черговий фейк. У ньому йдеться про те, що українська корпорація "Мотор Січ" буцімто створює модифікації турецьких Bayraktar. У них, мовляв, з'явиться аерозольний розпилювач вірусів.

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Російські пропагандисти навіть мають докази. Вони поширюють копію запиту української "Мотор Січі" до турецького виробника Bayraktar.

Відповідний запит щодо технічних характеристик імпортованої військової техніки, запевняють у ЦПД, – звичайна справа для всіх країн. Зокрема і Росії.

Тож питання щодо можливого розпилення безпілотниками через аерозолі, звичайне інформаційне питання для авіаційної техніки. Але воно жодним чином не підтверджує, що така опція з'явиться. Ба більше, вона точно не буде передбачена для розпилювання вірусів.

Нагадаємо, що раніше у Росії активно обговорювали, що в Україні "кололи перелітним птахам небезпечні віруси". І потім їх, ясна річ, "мали відправити на територію" боліт.

Маємо підозру, що наступним будуть нанобджоли. От вони точно мають стати справжньою грозою для росіян, адже кожний поважний українець повинен мати пасіку. Чи не так?

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