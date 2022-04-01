Російські пропагандисти намагаються боротися з Вікіпедією: що їм не подобається

Росія намагається заборонити одну зі статтей у Вікіпедії про війну проти України

У Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що Росія починає боротися з Вікіпедією. Окупанти всіляко намагаються використати її, щоб переконати власне населення у фейковості будь-якої інформації про війну в Україні.

Зокрема "Роскомнадзор" з перших днів війни намагається воювати з Вікіпедією. Їм страшенно не подобається стаття "Вторжение России на Украину (2022)". І в ЦПД розповідають, чого Росія вимагає від онлайн-енциклопедії.

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Росія уже погрожує Вікіпедії штрафом у розмірі до 4 мільйонів рублів. Мовляв, сайт відмовляється видалити недостовірні суспільно значущі матеріали, а також іншу заборонену інформацію, "спрямовану на дезінформацію російських користувачів". Але ми ж то знаємо, що саме російська пропаганда уже не перший десяток років промиває мізки власному ж населенню.

Нагадаємо, що контент Вікіпедії створюється за допомогою цілої спільноти авторів. Дані, які публікуються у більшості статтей, підтверджуються відповідними посиланнями на першоджерела. Зокрема це загальновідома безсумнівна інформація від ООН.

У ЦПД підкреслюють, що натиск на залишки достовірних джерел інформації – агонія пропагандистів з Росії. Вони просто дуже бояться, що "інформаційна бульбашка", в якій живе населення країни, от-от лусне.

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