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У мережі знайшли татуся року, і ось чому (відео)

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Ідеальний батько виглядає так - фото 1
Ідеальний батько виглядає так

Користувачі відшукали у мережі справді найкращого батька року, яку варто вручити медаль за особливу турботу та ставлення до донечки. Чому? Просто подивіться відео!

Інтернет знову і знову доводить, що виховання дітей може бути справді радісним та веселим. А відео з молодим татком з Китаю Ту Леєм та маленькою донечкою – це справжня вишенька на торті. Річ у тому, що батько зняв на відео, як дивиться мультфільм про пригоди Тома і Джері. Але родзинкою стало те, що чоловік, ніби був частиною того, що відбувається на екрані.

І ще: Хлопець зняв на відео вечерю з привидом, але все не так просто

Як це вдалось? Просто на відео сцена з епізоду "Невидима миша", на якому Джеррі випадково натрапляє на невидиме чорнило та вирішує помститися Тому. Відтак, на екрані неможливо помітити мишенятко, а його дії повторює креативний татусь.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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