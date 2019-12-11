У мережі знайшли татуся року, і ось чому (відео)

Користувачі відшукали у мережі справді найкращого батька року, яку варто вручити медаль за особливу турботу та ставлення до донечки. Чому? Просто подивіться відео!

Інтернет знову і знову доводить, що виховання дітей може бути справді радісним та веселим. А відео з молодим татком з Китаю Ту Леєм та маленькою донечкою – це справжня вишенька на торті. Річ у тому, що батько зняв на відео, як дивиться мультфільм про пригоди Тома і Джері. Але родзинкою стало те, що чоловік, ніби був частиною того, що відбувається на екрані.

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Як це вдалось? Просто на відео сцена з епізоду "Невидима миша", на якому Джеррі випадково натрапляє на невидиме чорнило та вирішує помститися Тому. Відтак, на екрані неможливо помітити мишенятко, а його дії повторює креативний татусь.

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