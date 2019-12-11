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Білорус створює кумедні фігури зірок з картоплі: веселі фото

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Білорус створює кумедні фігури зірок з картоплі: веселі фото - фото 1

Білоруський 35-річний учитель Валентин Бойко створює за допомогою картоплі забавні фігурки зірок шоу-бізнесу і кіногероїв. Учитель мови і літератури створив окремий акаунт в Instagram для своїх виробів.

Чоловік створив Instagram-акаунт, на якому публікує знімки свої творінь з картоплі. Він створює за допомогою овоча, пластиліну і підручних матеріалів фігурки відомих героїв і персонажів з кіно.

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Так, Валентин Бойко створив фігурки Фредді Мерк'юрі, Джокера, Бетмена, Термінатора, Гаррі Поттера та інших впізнаваних героїв і персонажів.

До цього заняття учитель ставиться, як до хобі. Також чоловік зізнається, що хоче, "щоб білоруська картопля стала впізнаваним брендом". Правда Бойко відзначає, що деякі друзі жартують над його захопленням.

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Білорус створює кумедні фігури зірок з картоплі: веселі фото - фото 373650

Білорус створює кумедні фігури зірок з картоплі: веселі фото - фото 373651

Білорус створює кумедні фігури зірок з картоплі: веселі фото - фото 373652

Білорус створює кумедні фігури зірок з картоплі: веселі фото - фото 373653

Білорус створює кумедні фігури зірок з картоплі: веселі фото - фото 373654

Білорус створює кумедні фігури зірок з картоплі: веселі фото - фото 373655

Білорус створює кумедні фігури зірок з картоплі: веселі фото - фото 373656

Білорус створює кумедні фігури зірок з картоплі: веселі фото - фото 373657

Білорус створює кумедні фігури зірок з картоплі: веселі фото - фото 373658

Білорус створює кумедні фігури зірок з картоплі: веселі фото - фото 373659

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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