Білорус створює кумедні фігури зірок з картоплі: веселі фото

Білоруський 35-річний учитель Валентин Бойко створює за допомогою картоплі забавні фігурки зірок шоу-бізнесу і кіногероїв. Учитель мови і літератури створив окремий акаунт в Instagram для своїх виробів.

Чоловік створив Instagram-акаунт, на якому публікує знімки свої творінь з картоплі. Він створює за допомогою овоча, пластиліну і підручних матеріалів фігурки відомих героїв і персонажів з кіно.

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Так, Валентин Бойко створив фігурки Фредді Мерк'юрі, Джокера, Бетмена, Термінатора, Гаррі Поттера та інших впізнаваних героїв і персонажів.

До цього заняття учитель ставиться, як до хобі. Також чоловік зізнається, що хоче, "щоб білоруська картопля стала впізнаваним брендом". Правда Бойко відзначає, що деякі друзі жартують над його захопленням.

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