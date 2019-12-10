Хлопець зняв на відео вечерю з привидом, але все не так просто

Малайзієць зафіксував на камеру трапезу разом з примарою на кріслі, але ролик вийшов не просто не страшним, а й не зовсім чесним. Жодних фільтрів та редагувань – чому ж крісло крутиться?

Малайзійський користувач соцмережі Twitter під ніком bangSirap поділився на своєму профілі записом трапези із примарою, яке доволі швидко стало популярним. На відео можна побачити, як хлопець спокійно їсть рис з креветками, а навпроти нього просто так кружляє крісло.

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Варто відзначити, що автор не злякався, а попросив примару зупинитись, адже він хоче доїсти свою вечерю, а не тікати. І справді, крісло припинило крутитись, що ще більше вразило користувачів.

Yang tak kuat mohon jangan tengok. Ada benda nak teman... pic.twitter.com/9gZIGQHBXb — bangSirap (@HellmyAnwar) December 5, 2019

Вже за добу креативний малайзієць відчув докори сумління та все ж розкрив таємницю примари: відео було знято на кораблі під час швартування, а крісла на суднах завжди закріплюють, щоб вони не їздили по всій каюті.

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