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У мережі знайшли ще один безглуздий лайфхак: відео
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Інтернет переповнений різноманітними порадами та лайфхаками, які повинні спрощувати життя. Однак часто незвичайні ідеї лише забирають час та викликають питання. Так трапилось і з цим роликом.
На платформі Reddit користувач з ніком Barnotje поділився епічним відеолайфхаком, який швидко опинився у трендах. Одна популярність ролику принесла не його користь, а саме безглуздість.
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Річ у тому, що автор демонструє, як можна власноруч зробити гачки для рушників. Здавалося б, проблеми особливої з ними не існує, але не кожному спаде на думку використати для цього зубні щітки. Як це працює - дивіться далі:
І поки частина коментаторів не припиняли дивуватись такому безглуздому контенту, то знайшлись і ті, хто запевнив, що це класний спосіб переробки старих зубних щіток. Якщо вважати лайфхак екологічним, то він стає не настільки поганим.
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