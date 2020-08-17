У мережі знайшли найжахливіший купальник (фото)

Жіночі купальники часто змушують затримувати на себе погляд. Деякі підкреслюють фігуру, деякі – привертають увагу до форм, а деякі – викликають шок. Так трапилось і з цим фото красивої дівчини у дуже креативному купальнику.

На платформі Reddit користувач з ніком Cats_Rulez поділився несподіваним фото красуні в купальнику, яке викликало справжній шквал емоцій. За короткий час допис піднявся у топи, зібравши понад 23 тисячі балів та більше як 200 коментарів.

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А все тому, що чарівна білявка позує на пляжі з кокосом та надуваним колом у дуже незвичайному вбранні. На ній не одразу впадає в око епічний купальник з зображенням голого чоловічого тіла. Як зізнались коментатори, їм довелось кілька разів прогорнути стрічку дописів, щоб зрозуміти, що ж не так на фото. Чимало хто наголосив, що це найгірший купальник, який вони бачили за своє життя. Він точно зменшує шанси на те, що цій красуні хтось буде набридати своєї присутністю.

reddit.com/r/blursedimages

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