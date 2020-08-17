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У мережі знайшли найжахливіший купальник (фото)
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Жіночі купальники часто змушують затримувати на себе погляд. Деякі підкреслюють фігуру, деякі – привертають увагу до форм, а деякі – викликають шок. Так трапилось і з цим фото красивої дівчини у дуже креативному купальнику.
На платформі Reddit користувач з ніком Cats_Rulez поділився несподіваним фото красуні в купальнику, яке викликало справжній шквал емоцій. За короткий час допис піднявся у топи, зібравши понад 23 тисячі балів та більше як 200 коментарів.
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А все тому, що чарівна білявка позує на пляжі з кокосом та надуваним колом у дуже незвичайному вбранні. На ній не одразу впадає в око епічний купальник з зображенням голого чоловічого тіла. Як зізнались коментатори, їм довелось кілька разів прогорнути стрічку дописів, щоб зрозуміти, що ж не так на фото. Чимало хто наголосив, що це найгірший купальник, який вони бачили за своє життя. Він точно зменшує шанси на те, що цій красуні хтось буде набридати своєї присутністю.
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