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У мережі знайшли найзеленіше взуття: фотофакт

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Незвичайна знахідка у лісі - фото 1
Незвичайна знахідка у лісі / Reddit

Користувачі не можуть відвести погляд від незвичайної знахідки у лісі - позеленілого черевика. І йдеться не лише про колір!

На платформі Reddit користувач з ніком Neolism поділився фото з прогулянки лісом, яке здивувало мережі. Всього за 6 годин допис зібрав понад 48 тисяч переглядів та більш як 650 коментарів. А все тому, що на знімку можна побачити черевик, який повністю заріс мохом і виглядає наче так і було задумано. Коментатори одразу ж почали запитувати, а де ж поділось тіло, і дійшли до думки, що воно перетворилось у дерево.

І ще: Рекорд: у підлітка забрали права через 49 хвилин після отримання

This moss covered boot found in the woods. from r/mildlyinteresting

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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