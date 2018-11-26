У мережі знайшли найзеленіше взуття: фотофакт

Користувачі не можуть відвести погляд від незвичайної знахідки у лісі - позеленілого черевика. І йдеться не лише про колір!

На платформі Reddit користувач з ніком Neolism поділився фото з прогулянки лісом, яке здивувало мережі. Всього за 6 годин допис зібрав понад 48 тисяч переглядів та більш як 650 коментарів. А все тому, що на знімку можна побачити черевик, який повністю заріс мохом і виглядає наче так і було задумано. Коментатори одразу ж почали запитувати, а де ж поділось тіло, і дійшли до думки, що воно перетворилось у дерево.

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