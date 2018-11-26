Рекорд: у підлітка забрали права через 49 хвилин після отримання

Права у підлітка забрали на чотири тижні / lexinform

18-річний житель Німеччини позбувся посвідчення водія через 49 хвилин після його отримання.

Повертаючись додому після успішного складання іспиту, він потрапив під камеру, вдвічі перевищивши дозволену швидкість.

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Поліція прокоментувала інцидент такими словами: "Деякі речі тривають нескінченно – інші менше ніж годину".

Права відібрали через перевищення швидкості / Traffic Safety Store

Крім водія, в автомобілі перебували його друзі, на яких підліток намагався справити враження, пише BBC з посиланням на поліцію району Меркиш. Встановлена ​​в місті Хемер камера зафіксувала, як він рухався зі швидкістю 95 кілометрів на годину там, де дозволено тільки 50.

Підлітка відсторонили від керування автомобілем на чотири тижні: отримати посвідчення назад він зможе тільки після "дорогого перенавчання". Крім того, йому нараховано бали, виписаний штраф 200 євро, а випробувальний термін, передбачений для нових водіїв, збільшений з двох до чотирьох років.

У липні поліцейські округу Лінкольн, штат Небраска, двічі оштрафували власницю Ford Mustang за перевищення швидкості. Друге порушення мешканка Айови Чонтл Вілсон зробила відразу ж після того, як від'їхала від патрульної машини.

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