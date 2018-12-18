У мережі знайшли найсвятковіше робоче місце

Користувачі не можуть втримати усмішку від креативного робочого місця, яке справді готове до зимових свят.

На платформі Reddit користувач з ніком djlr поділився фото з офісу, яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за 6 годин допис зібрав понад 11 тисяч переглядів та понад 200 коментарів. А все тому, що на знімку можна побачити міні-будиночок навколо робочого столу, а також ялинку поряд.

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"Ця дівчина на роботі бере участь у змаганнях на найсвятковіший стиль", – зазначив автор. Здається, саме вона й переможе.

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