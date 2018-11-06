Режим звіра: кумедний кіт підкорює мережу

Користувачі не можуть втримати усмішку від відео з маленьким котиком, який вирішив удавати хижака. Отримуйте порцію гарного настрою!

На платформі Reddit користувач з ніком EviscerationNation поділився милим відео з маленьким котиком, який полює. Допис майже одразу опинився у трендовій сотні, а все тому, що зібрав понад 25 тисяч переглядів за 14 годин. А все тому, що на записі пухнастик, який ще доволі несміливо тримається на лапах, намагається вполювати...руку. Як відзначив автор, режим звіра активовано. Зацініть!

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