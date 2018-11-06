Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Режим звіра: кумедний кіт підкорює мережу

  • 62
Маленький котик підкорює Reddit - фото 1
Маленький котик підкорює Reddit / pxhere

Користувачі не можуть втримати усмішку від відео з маленьким котиком, який вирішив удавати хижака. Отримуйте порцію гарного настрою!

На платформі Reddit користувач з ніком EviscerationNation поділився милим відео з маленьким котиком, який полює. Допис майже одразу опинився у трендовій сотні, а все тому, що зібрав понад 25 тисяч переглядів за 14 годин. А все тому, що на записі пухнастик, який ще доволі несміливо тримається на лапах, намагається вполювати...руку. Як відзначив автор, режим звіра активовано. Зацініть!

І ще: Кіт нагадав мережі зірку фільму "Воно": фотофакт

Beast mode activated. from r/Eyebleach

Читайте також: Собака перед невидимими дверима став зіркою Reddit

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1975
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 811942
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Тварини