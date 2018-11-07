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Несподівана дружба собаки та качки: яскраві фото

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Незвичайна дружби вівчарки та качки - фото 1
Незвичайна дружби вівчарки та качки / instagram.com/xuamina_photographie

Юна француженка показала, як її собака весело дружить з качкою, і це варто побачити!

Знайомтесь, це Наташа (xuamina_photographie) 18-річна фотограф-любитель, яка мешкає на фермі у Південній Франції. Дівчина обожнює поєднувати знімати тварин, а недавно вона показала особливі стосунки між її старою вівчаркою Вандеттою та індійською качкою Лемоні. Наташа розповідає, що за короткий час собака швидко здружився з качкою, тож жодна прогулянка не обходилась без цієї парочки.

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Незвичайна дружби вівчарки та качки - фото 287275
Незвичайна дружби вівчарки та качки / instagram.com/xuamina_photographie
Незвичайна дружби вівчарки та качки - фото 287274
Незвичайна дружби вівчарки та качки / instagram.com/xuamina_photographie
Незвичайна дружби вівчарки та качки - фото 287273
Незвичайна дружби вівчарки та качки / instagram.com/xuamina_photographie
Незвичайна дружби вівчарки та качки - фото 287272
Незвичайна дружби вівчарки та качки / instagram.com/xuamina_photographie
Незвичайна дружби вівчарки та качки - фото 287271
Незвичайна дружби вівчарки та качки / instagram.com/xuamina_photographie
Незвичайна дружби вівчарки та качки - фото 287270
Незвичайна дружби вівчарки та качки / instagram.com/xuamina_photographie
Незвичайна дружби вівчарки та качки - фото 287269
Незвичайна дружби вівчарки та качки / instagram.com/xuamina_photographie
Незвичайна дружби вівчарки та качки - фото 287268
Незвичайна дружби вівчарки та качки / instagram.com/xuamina_photographie
Незвичайна дружби вівчарки та качки - фото 287267
Незвичайна дружби вівчарки та качки / instagram.com/xuamina_photographie

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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