Несподівана дружба собаки та качки: яскраві фото

Юна француженка показала, як її собака весело дружить з качкою, і це варто побачити!

Знайомтесь, це Наташа (xuamina_photographie) – 18-річна фотограф-любитель, яка мешкає на фермі у Південній Франції. Дівчина обожнює поєднувати знімати тварин, а недавно вона показала особливі стосунки між її старою вівчаркою Вандеттою та індійською качкою Лемоні. Наташа розповідає, що за короткий час собака швидко здружився з качкою, тож жодна прогулянка не обходилась без цієї парочки.

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Незвичайна дружби вівчарки та качки / instagram.com/xuamina_photographie

Незвичайна дружби вівчарки та качки / instagram.com/xuamina_photographie

Незвичайна дружби вівчарки та качки / instagram.com/xuamina_photographie

Незвичайна дружби вівчарки та качки / instagram.com/xuamina_photographie

Незвичайна дружби вівчарки та качки / instagram.com/xuamina_photographie

Незвичайна дружби вівчарки та качки / instagram.com/xuamina_photographie

Незвичайна дружби вівчарки та качки / instagram.com/xuamina_photographie

Незвичайна дружби вівчарки та качки / instagram.com/xuamina_photographie

Незвичайна дружби вівчарки та качки / instagram.com/xuamina_photographie

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