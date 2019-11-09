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У мережі показали, як кит грає з моряками в регбі: вражаюче відео

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У мережі показали, як кит грає з моряками в регбі: вражаюче відео - фото 1

Мережу потішив короткий ролик, на якому видно, як кит Білуха грався з моряками у "регбі". Відео опублікував Алон Коуен, один з моряків.

Команда південноафриканського дослідного судна Gemini Craft показала незвичайне відео з поїздки до Північного льодовитому океану. На ролику видно, як члени екіпажу "зіграли в регбі" з Білухою, який пропливав повз.

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Дослідники кидали киту м'яч, яким грають у регбі, а той плив за ним і приносив назад. "Білуха святкує перемогу Антилоп", – зазначив Коуен. Це відсилка до перемоги збірної ПАР на Кубку світу з регбі, здобутої на початку листопада.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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