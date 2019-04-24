У мережі знайшли масштабний спойлер Гри престолів

У новій серії фінального, восьмого сезону серіалу "Гра престолів" персонаж Подрік Пейн виконав пісню Jenny's Song, яку фанати визнали масштабним спойлером. Шанувальники уточнили, що ця пісня згадувалася в третій книзі саги "Пісня льоду і полум'я", яка лягла в основу серіалу.

У пісні співається про простолюдину Дженні, яка виходить заміж за Дункана Таргарієна – родича Дейєнеріс і Джона. Заради коханої він розриває заручини з дочкою Ліонеля Баратеона, тим самим розсердивши свого батька Ейгона V. Крім того, він відмовляється від своїх претензій на трон. Його історія закінчується трагічно – він помирає під час пожежі в Літньому замку. Про подальшу долю Дженні в книзі не розповідається.

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Шанувальники припускають, що композиція може бути знаком того, що Джон Сноу відмовиться від Залізного трону заради Дейєнеріс Таргарієн. Вони також вважають, що текст пісні натякає на те, що в фіналі пара загине.

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