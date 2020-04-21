У мережі знайшли ідеальну дружину: відео

Фудблогерка стала образом ідеальної дівчини, а все через турботу про свого чоловіка. Ролики цієї дівчини викликають подив та захват!

Користувачі зуміли відшукати в мережі ідеальну дівчину, яка з перших місяців стосунків і вже три роки у шлюбі щодня готує для свого коханого справжні кулінарні шедеври. Щоправда, чоловік більше полюбляє комп'ютерні ігри у вільний час, через що отримав чимало хейту від коментаторів.

І ще: Чому не варто розігрувати собак: епічне відео з кактусом

Однак все одно в мережі заступились за подружжя з ідеальною дружиною, яку звуть Алісса Нгуен. Адже дівчина веде власний фудблог в соцмережах, поки її чоловік працює на роботі. Хай там як, але ролик з дуже турботливою дружиною вже підкорив інтернет. Не радимо дивитись це відео натщесерце:

Читайте також: Хлопець знайшов креативний спосіб виміряти висоту дерев (фото)