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У мережі знайшли ідеальну дружину: відео

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Ідеальна дівчина виглядає так - фото 1
Ідеальна дівчина виглядає так

Фудблогерка стала образом ідеальної дівчини, а все через турботу про свого чоловіка. Ролики цієї дівчини викликають подив та захват!

Користувачі зуміли відшукати в мережі ідеальну дівчину, яка з перших місяців стосунків і вже три роки у шлюбі щодня готує для свого коханого справжні кулінарні шедеври. Щоправда, чоловік більше полюбляє комп'ютерні ігри у вільний час, через що отримав чимало хейту від коментаторів.

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Однак все одно в мережі заступились за подружжя з ідеальною дружиною, яку звуть Алісса Нгуен. Адже дівчина веде власний фудблог в соцмережах, поки її чоловік працює на роботі. Хай там як, але ролик з дуже турботливою дружиною вже підкорив інтернет. Не радимо дивитись це відео натщесерце:

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Джерело: medialeaks
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