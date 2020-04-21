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Хлопець знайшов креативний спосіб виміряти висоту дерев (фото)

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Як виміряти розміри чогось великого - фото 1
Як виміряти розміри чогось великого

У мережі є чимало лайфхаків щодо будь-чого у світі, однак цей парубок знайшов спосіб, як визначити висоту дерев у власному садку без підручних засобів. Потрібен лише смартфон і помічник!

На платформі Reddit користувач з ніком Shwnwllms поділився кумедним фото власного брата, яка швидко підкорило мережу. За лічені години допис побачили понад 62 тисячі осіб, а ще майже 2 тисячі залишили коментарів. А все через креативний спосіб визначити висоту дерев у саду.

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"Мій брат хотів виміряти дерева у своєму дворі. Ось як він це зробив", – зазначив автор під кадром, на якому хлопець "продублював" себе у фоторедакторах. Тепер можна впевнено сказав, що 5 парубків – це і є висота дерев. Врешті, точний ріст хлопця залишається таємницею, а креативний лайфхак підходить для вимірювання багатьох великих речей.

My brother wanted to measure the trees in his yard. This is how did he did it. from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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