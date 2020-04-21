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Чому не варто розігрувати собак: епічне відео з кактусом
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Карантин став ідеальним періодом для появи нових пранків, які торкаються не лише родичів, а й домашніх улюбленців. Цей хлопець вирішив розіграти свого собаку, але все пішло не за планом.
На платформі Reddit користувач з ніком PPIIKKAACCHHUU поділився коротеньким відео з пранкером та хаскі, яке швидко набирає популярності. За лічені години допис побачили понад 8 тисяч осіб, а ще понад сотню залишили коментарі.
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Річ у тому, що хлопець вирішив розіграти свого собаку. Спершу він рукою і собачою лапою розбив на столі їжу, потім повторив це з бляшанкою напою, а десертом став кактус. Але тут улюбленець зметикував краще, аніж його підступний власний, та просто підкинув вазон прямісінько на пранкера.
І поки частина коментаторів назвали головного героя дуже жорстоким, то дехто все ж став на його бік, пояснивши, що цей трюк точно повторювали кілька разів, а все заради популярності в мережі.
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