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У мережі знайшли ідеальний куточок для читання

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У мережі знайшли ідеальний куточок для читання - фото 1
У мережі знайшли ідеальний куточок для читання

Користувачі віднайшли затишне ідеальне місце для того, щоб читати. Вам сподобається!

На платформі Reddit користувач з ніком ManiacBanana поділився фото з помешкання своєї дівчини, яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за 8 годин допис побачили більш як 23 тис. осіб, а ще понад 300 залишили коментарі. А все тому, що на знімку можна побачити затишний куточок для читання. Попри те, що користувачі вигадали цілий перелік всього, чого бракує у кімнаті, все ж більшість погодилась, що це ідеальне місце для того, щоб провести день за книжкою. А як вам?

І ще: 5 нових книг, які варто прочитати в грудні

My girlfriends reading corner. from r/CozyPlaces

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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