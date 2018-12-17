У мережі знайшли ідеальний куточок для читання

Користувачі віднайшли затишне ідеальне місце для того, щоб читати. Вам сподобається!

На платформі Reddit користувач з ніком ManiacBanana поділився фото з помешкання своєї дівчини, яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за 8 годин допис побачили більш як 23 тис. осіб, а ще понад 300 залишили коментарі. А все тому, що на знімку можна побачити затишний куточок для читання. Попри те, що користувачі вигадали цілий перелік всього, чого бракує у кімнаті, все ж більшість погодилась, що це ідеальне місце для того, щоб провести день за книжкою. А як вам?

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