Джоан Роулінг – друга: названі найбільш високооплачувані письменники за версією Forbes

Forbes опублікував свій рейтинг найбільш високооплачуваних письменників 2018 року.

Першу позицію посів американський письменник Джеймс Паттерсон – автор серії романів про інспектора Алекса Кросса. За даними журналу, його заробіток за останні дванадцять місяців склав 86 мільйонів доларів.

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Друга позиція за Джоан Роулінг, котра була лідером торік. У 2018-му році вона заробила 54 мільйони доларів США. А от замкнув трійку лідерів Стівен Кінг з його "скромними" 27 мільйонами доларів.

Стівен Кінг – третій / gettyimages

Крім того, до десятки увійшли американський письменник і політик Джон Грішем (21 мільйон доларів), автор книги "Щоденник слабака" Джефф Кінні і Ден Браун (обидвоє заробили по 18,5 мільйона доларів), автор книги про Дональда Трампа "Вогонь і лють" Майкл Вольф (13 мільйонів доларів), Даніела Стіл і автор детективних і любовних романів Нора Робертс (по 12 мільйонів), а також автор серії романів про Персі Джексона Рік Ріордан і англійська письменниця Е. Л. Джеймс, відома завдяки книзі "П'ятдесят відтінків сірого" (по 10,5 мільйона доларів).

До слова, а що з прочитаного у 2018-му році вам найбільше сподобалося? Пишіть у коментарях :)

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