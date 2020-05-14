У мережі знайшли двійника принцеси Шарлотти: фотофакт

Користувачі мережі люблять шукати подібність між членами королівської сім'ї. Так, вони без зупинки запевняють, що Кейт Міддлтон – копія Леді Ді, а тепер взялися "підбирати" двійника маленькій Шарлотті.

До недавнього часу вважалося, що дівчинка як дві краплі води схожа на свою прабабусю Єлизавету II.

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Проте пильні шанувальники монаршої родини знайшли докази, що це зовсім не так.

"Ранньою копією" 5-річної принцеси виявилася леді Сара Чатто – єдина дочка принцеси Маргарет, сестри Її Величності. На дитячих знімках Сару можна легко переплутати з Шарлоттою. І від цих фото дійсно мурашки по тілу. Дивіться самі!

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