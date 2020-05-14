Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

У мережі знайшли двійника принцеси Шарлотти: фотофакт

  • 17
Принцеса Шарлотта - фото 1
Принцеса Шарлотта / tatler

Користувачі мережі люблять шукати подібність між членами королівської сім'ї. Так, вони без зупинки запевняють, що Кейт Міддлтон – копія Леді Ді, а тепер взялися "підбирати" двійника маленькій Шарлотті.

До недавнього часу вважалося, що дівчинка як дві краплі води схожа на свою прабабусю Єлизавету II.

І ще: Брат Кейт Міддлтон кардинально змінив образ: таким ви його ще не бачили

Проте пильні шанувальники монаршої родини знайшли докази, що це зовсім не так.

"Ранньою копією" 5-річної принцеси виявилася леді Сара Чатто – єдина дочка принцеси Маргарет, сестри Її Величності. На дитячих знімках Сару можна легко переплутати з Шарлоттою. І від цих фото дійсно мурашки по тілу. Дивіться самі!

У мережі знайшли двійника принцеси Шарлотти: фотофакт - фото 404074

У мережі знайшли двійника принцеси Шарлотти: фотофакт - фото 404072

У мережі знайшли двійника принцеси Шарлотти: фотофакт - фото 404073

Читайте також: Почуваюсь жорстокою: Кейт Міддлтон розповіла, як діти провели Великдень

Джерело: tatler
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Прогулянки вулицями та посиденьки на терасах: уряд зняв обмеження у 2 людини
  • Вчора, 15:41
  • 671
ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
  • 28 квітня, 12:05
  • 1303
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2292032
Загрузка...
Новини