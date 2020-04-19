Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Почувають жорстокою: Кейт Міддлтон розповіла, як діти провели Великдень

  • 7
Як діти Кейт Міддлтон провели Великдень - фото 1
Як діти Кейт Міддлтон провели Великдень / Getty Images

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон здивувала своїх прихильників історією про те, як родина провела Великдень. Дружина принца Вільяма вирішила не "скасовувати" звичний розпорядок дня.

38-річна Кейт Міддлтон залишається однією із фаворитів для британців, адже вона має чудове відчуття стилю, високий рівень знань, а також є чарівною матусею трьох дітей.

І ще: Привітання з Великоднем 2020 для родичів: щирі вітання на Пасху

Але нещодавно герцогиня зізналась, що інколи буває дуже суворою. Приміром, на Великдень кохана принца Вільяма не сказала своїм старшим дітям Шарлотті та Джорджу про те, що інші школярі відпочивають. Тож спадкоємці престолу не помітили режиму вихідних.

"Будь ласка, не кажіть дітям, це секрет. Але ми, наприклад, навчались навіть у свята. Почуваюсь жорстокою", - пожартувала Кейт. Все ж, це не найгірше, що можна затіяти герцогиня.

via GIPHY

Читайте також: Кейт Міддлтон перестала носити обручку

Джерело: dailymail.co.uk
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Антидепресивний плейлист: популярні пісні, які підіймуть настрій
  • 12 квітня, 13:29
  • 859
Картинки з Великоднем 2020: вітальні листівки і відкритки з Пасхою
  • 16 квітня, 22:00
  • 59840
Привітання з Великоднем 2020: найкращі вітання з Пасхою українською
  • 12 квітня, 12:11
  • 99197
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Великобританія Кейт Міддлтон