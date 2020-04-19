Почувають жорстокою: Кейт Міддлтон розповіла, як діти провели Великдень

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон здивувала своїх прихильників історією про те, як родина провела Великдень. Дружина принца Вільяма вирішила не "скасовувати" звичний розпорядок дня.

38-річна Кейт Міддлтон залишається однією із фаворитів для британців, адже вона має чудове відчуття стилю, високий рівень знань, а також є чарівною матусею трьох дітей.

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Але нещодавно герцогиня зізналась, що інколи буває дуже суворою. Приміром, на Великдень кохана принца Вільяма не сказала своїм старшим дітям Шарлотті та Джорджу про те, що інші школярі відпочивають. Тож спадкоємці престолу не помітили режиму вихідних.

"Будь ласка, не кажіть дітям, це секрет. Але ми, наприклад, навчались навіть у свята. Почуваюсь жорстокою", - пожартувала Кейт. Все ж, це не найгірше, що можна затіяти герцогиня.

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