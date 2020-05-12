На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Брат Кейт Міддлтон кардинально змінив образ: таким ви його ще не бачили
-
- 23
Молодший брат герцогині Кембриджської Джеймс Міддлтон останні 7 років не змінював свого рафінованому стилю і носив бороду. Все змінилося на днях, коли 32-річний чоловік вирішив здивувати свою кохану – 30-річну Алізе Тевене.
Цього місяця пара мала б одружитися, але коронавірус вніс свої корективи – і весілля вирішили перенести. Міддлтон все одно "підготувався" до церемонії і показав себе у такому вигляді, про який Алізе навіть не здогадувалася.
Вам сподобається: DZIDZIO твій чоловік? Оля Цибульська заінтригувала мережу провокативним фото зі співаком
Дивіться, як він виглядав до:
А так Джеймс виглядає тепер:
"Ми з Алізе мали побратися, до речі, в цьому місяці, і я подумав, що без бороди вона мене ніколи не бачила. Саме час показати їй, що за нею ховається. Насправді, найбільше я переживаю, як мене будуть впізнавати собаки", – розповів Міддлтон.
Після цього він збрив бороду, так би мовити, в прямому ефірі. На відео він зобразив і момент "знайомства" Алізе з небородатим Джеймсом: дівчина схопилася зі стільця і з криками "о, Боже мій!" побігла до нареченого.
Нагадаємо, в жовтні минулого року Джеймс Міддлтон оголосив про заручини зі своєю коханою, француженкою Алізе Тевене. А після пара зробила свій перший спільний вихід у світ в ролях нареченого і нареченої. Закохані вирушили на прем'єру художнього фільму про дику природу "Королева слонів" у Лондоні. На червоній доріжці наречена Джеймса позувала зі збентеженою і скромною усмішкою. На відміну від його колишньої дівчини – телеведучої Донни Ейр, Алізе поки тільки належить звикнути до підвищеної уваги з боку ЗМІ.
З Алізе Джеймс познайомився два роки тому в клубі South Kensington. У заклад брат герцогині Кембриджської прийшов зі своїм кокер-спаніеля на прізвисько Елла. Дівчина не змогла встояти, щоб не погладити собаку. А далі було все, як у романтичних фільмах:
"Після того як Алізе повернулася до свого столика, Джеймс попросив офіціанта передати їй записку зі словами: "Я ніколи зазвичай не роблю цього, але чи не хочете ви піти зі мною випити?" І потай від неї оплатив її рахунок. Через кілька тижнів вони пішли на побачення. І тільки тоді Алізе дізналася, хто Джеймс такий", – розповідали в інтерв'ю друзі Міддлтона.
Про Алізе Тевене відомо не дуже багато. У Великобританію дівчина переїхала шість років тому. До цього жила в Чилі, Індонезії та Бельгії, тому впевнено говорить чотирма мовами. У неї є ступінь магістра в галузі інвестицій та фінансів з Лондонського університету королеви Марії. А тепер ще й найбільш завидний жених Лондона.
Читайте також: На підборах і в міні: 70-річна Вера Вонг шокувала зовнішнім виглядом
-
21:57Ці знаки Зодіаку ніколи не зрадять партнера
-
21:43Ford показав, як виглядає "зимове" випробування нового Mustang Mach-E
-
21:32Коли є лише 5 хвилин: 7 порад, які зроблять швидкий секс крутішим
-
21:21Настя Каменських показала кадр у ліжку
-
21:1113 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:51Дивіться перший трейлер фільму Ширлі з Елізабет Мосс
-
20:39Брат Кейт Міддлтон кардинально змінив образ: таким ви його ще не бачили
-
20:22Не перед побаченням: продукти, що викликають неприємний запах з рота
-
20:14Представлено Poco F2 Pro: його ціна в Україні вас вразить
-
20:00Папаньки 2 сезон 5, 6 серія: дивитись онлайн серіал СТБ
-
19:54Ці програми шпигують за користувачами
-
19:42Науковці назвали корисну властивість відеоігор під час самоізоляції
-
19:25Смачний перекус: ці продукти підіймають настрій
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:13Сексизм чи зручність? Експерти розповіли, чому у голосових помічників жіночі голоси
-
18:55Розвіяно міф щодо ролі жінок у спільноті мисливців-збирачів
-
18:43Китайці представили електрокар зі складним кермом і крутим запасом ходу
-
18:34Не лише Шерлок: 15 найкращих британських серіалів за версією Esquire
-
18:23Як виглядає найстарша геймерка у світі: це рекорд
-
18:13Гороскоп на 13 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:01Фотограф зробив археологічне відкриття, не виходячи з дому: фотофакт
-
17:50Названий найкращий фотограф природи 2020 року: неймовірні роботи
-
17:42Схожа на татуся? Донька Джуда Лоу знялась у рекламному кампейні
-
17:22Напівгола дружина нападника Динамо розбурхала мережу
-
21:32Коли є лише 5 хвилин: 7 порад, які зроблять швидкий секс крутішим
-
18:34Не лише Шерлок: 15 найкращих британських серіалів за версією Esquire
-
15:11Стоп культурний карантин: 12 травня в Україні відбудеться масштабна акція
-
12:05Долина нарцисів на Закарпатті відновила роботу: свіжі фото заповідника
-
09:31Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 12 травня
-
07:15Погода в Україні 12 травня: точний прогноз по містах
- 11 травня
-
21:24Названа одна з головних складових щасливих стосунків
-
18:53Український борець викликав Усика на бій: Ти що, Кадиров?
-
16:51Похолодання в Україні: синоптик попередила про дощі і мокрий сніг
-
14:19Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 травня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:00Що робити, якщо вкусив кліщ: як витягнути його в домашніх умовах
-
10:00Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 11 травня
-
07:15Погода в Україні 11 травня: майже літо і локальні дощі
- 10 травня
-
21:55У новому пікантному челенджі дівчата оголюють груди: гарячі фото (18+)
-
18:50Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
-
15:17ТОП-3 фільми про матусь, які варто побачити
-
12:53Найкраща нова музика тижня: плейлист популярних пісень травня
-
09:29Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 10 травня
-
08:54Медики назвали ідеальний продукт, яким слід снідати щодня
- 09 травня
-
21:23DZIDZIO твій чоловік? Оля Цибульська заінтригувала мережу провокативним фото зі співаком
-
19:23Зірки Голлівуду розповіли про свої найпровальніші ролі: ви будете вражені
-
15:44Коли карантин не в радість: як підвищити продуктивність, працюючи з дому
-
12:41ТОП найбільш продаваних смартфонів 2020 року
-
10:00День перемоги: українські фільми, які розкривають правду про Другу світову війну
-
09:33Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 9 травня