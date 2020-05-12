Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

Брат Кейт Міддлтон кардинально змінив образ: таким ви його ще не бачили

  • 23
Брат Кейт Міддлтон уперше за 7 років збрив бороду - фото 1
Брат Кейт Міддлтон уперше за 7 років збрив бороду

Молодший брат герцогині Кембриджської Джеймс Міддлтон останні 7 років не змінював свого рафінованому стилю і носив бороду. Все змінилося на днях, коли 32-річний чоловік вирішив здивувати свою кохану – 30-річну Алізе Тевене.

Цього місяця пара мала б одружитися, але коронавірус вніс свої корективи – і весілля вирішили перенести. Міддлтон все одно "підготувався" до церемонії і показав себе у такому вигляді, про який Алізе навіть не здогадувалася.

Вам сподобається: DZIDZIO твій чоловік? Оля Цибульська заінтригувала мережу провокативним фото зі співаком

Дивіться, як він виглядав до:

А так Джеймс виглядає тепер:

"Ми з Алізе мали побратися, до речі, в цьому місяці, і я подумав, що без бороди вона мене ніколи не бачила. Саме час показати їй, що за нею ховається. Насправді, найбільше я переживаю, як мене будуть впізнавати собаки", – розповів Міддлтон.

Після цього він збрив бороду, так би мовити, в прямому ефірі. На відео він зобразив і момент "знайомства" Алізе з небородатим Джеймсом: дівчина схопилася зі стільця і ​​з криками "о, Боже мій!" побігла до нареченого.

Брат Кейт Міддлтон кардинально змінив образ: таким ви його ще не бачили - фото 403679

Нагадаємо, в жовтні минулого року Джеймс Міддлтон оголосив про заручини зі своєю коханою, француженкою Алізе Тевене. А після пара зробила свій перший спільний вихід у світ в ролях нареченого і нареченої. Закохані вирушили на прем'єру художнього фільму про дику природу "Королева слонів" у Лондоні. На червоній доріжці наречена Джеймса позувала зі збентеженою і скромною усмішкою. На відміну від його колишньої дівчини – телеведучої Донни Ейр, Алізе поки тільки належить звикнути до підвищеної уваги з боку ЗМІ.

З Алізе Джеймс познайомився два роки тому в клубі South Kensington. У заклад брат герцогині Кембриджської прийшов зі своїм кокер-спаніеля на прізвисько Елла. Дівчина не змогла встояти, щоб не погладити собаку. А далі було все, як у романтичних фільмах:

"Після того як Алізе повернулася до свого столика, Джеймс попросив офіціанта передати їй записку зі словами: "Я ніколи зазвичай не роблю цього, але чи не хочете ви піти зі мною випити?" І потай від неї оплатив її рахунок. Через кілька тижнів вони пішли на побачення. І тільки тоді Алізе дізналася, хто Джеймс такий", – розповідали в інтерв'ю друзі Міддлтона.

Брат Кейт Міддлтон кардинально змінив образ: таким ви його ще не бачили - фото 403678

Про Алізе Тевене відомо не дуже багато. У Великобританію дівчина переїхала шість років тому. До цього жила в Чилі, Індонезії та Бельгії, тому впевнено говорить чотирма мовами. У неї є ступінь магістра в галузі інвестицій та фінансів з Лондонського університету королеви Марії. А тепер ще й найбільш завидний жених Лондона.

Читайте також: На підборах і в міні: 70-річна Вера Вонг шокувала зовнішнім виглядом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
  • 10 травня, 18:50
  • 4382
Як змінилася звабливий ангел Victoria's Secret Шанель Іман: фото 18+
  • 07 травня, 18:21
  • 826
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 травня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • Вчора, 14:19
  • 348
Загрузка...
Новини