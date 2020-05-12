Брат Кейт Міддлтон кардинально змінив образ: таким ви його ще не бачили

Молодший брат герцогині Кембриджської Джеймс Міддлтон останні 7 років не змінював свого рафінованому стилю і носив бороду. Все змінилося на днях, коли 32-річний чоловік вирішив здивувати свою кохану – 30-річну Алізе Тевене.

Цього місяця пара мала б одружитися, але коронавірус вніс свої корективи – і весілля вирішили перенести. Міддлтон все одно "підготувався" до церемонії і показав себе у такому вигляді, про який Алізе навіть не здогадувалася.

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Дивіться, як він виглядав до:

А так Джеймс виглядає тепер:

"Ми з Алізе мали побратися, до речі, в цьому місяці, і я подумав, що без бороди вона мене ніколи не бачила. Саме час показати їй, що за нею ховається. Насправді, найбільше я переживаю, як мене будуть впізнавати собаки", – розповів Міддлтон.

Після цього він збрив бороду, так би мовити, в прямому ефірі. На відео він зобразив і момент "знайомства" Алізе з небородатим Джеймсом: дівчина схопилася зі стільця і ​​з криками "о, Боже мій!" побігла до нареченого.

Нагадаємо, в жовтні минулого року Джеймс Міддлтон оголосив про заручини зі своєю коханою, француженкою Алізе Тевене. А після пара зробила свій перший спільний вихід у світ в ролях нареченого і нареченої. Закохані вирушили на прем'єру художнього фільму про дику природу "Королева слонів" у Лондоні. На червоній доріжці наречена Джеймса позувала зі збентеженою і скромною усмішкою. На відміну від його колишньої дівчини – телеведучої Донни Ейр, Алізе поки тільки належить звикнути до підвищеної уваги з боку ЗМІ.

З Алізе Джеймс познайомився два роки тому в клубі South Kensington. У заклад брат герцогині Кембриджської прийшов зі своїм кокер-спаніеля на прізвисько Елла. Дівчина не змогла встояти, щоб не погладити собаку. А далі було все, як у романтичних фільмах:

"Після того як Алізе повернулася до свого столика, Джеймс попросив офіціанта передати їй записку зі словами: "Я ніколи зазвичай не роблю цього, але чи не хочете ви піти зі мною випити?" І потай від неї оплатив її рахунок. Через кілька тижнів вони пішли на побачення. І тільки тоді Алізе дізналася, хто Джеймс такий", – розповідали в інтерв'ю друзі Міддлтона.

Про Алізе Тевене відомо не дуже багато. У Великобританію дівчина переїхала шість років тому. До цього жила в Чилі, Індонезії та Бельгії, тому впевнено говорить чотирма мовами. У неї є ступінь магістра в галузі інвестицій та фінансів з Лондонського університету королеви Марії. А тепер ще й найбільш завидний жених Лондона.

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