У мережі знайшли двійника Меган Маркл: вони дуже схожі

Практично точну копію герцогині Меган Маркл знайшли абсолютно випадково.

У мережі показали знімок двійника герцогині Сассекської Меган Маркл. Фото з'явилося на сторінці російського фотографа Владислава Бурнашева в Instagram.

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Автор знімків пише, що знімав опитування на вулицях Єкатеринбурга. Уже під час перегляду матеріалів помітили, що одна з жінок дуже схожа на Меган Маркл. Фотограф опублікував знімки російської дівчини і запитав у дописувачів, чи дійсно є схожість з герцогинею. У мережі зазначили, що дівчата практично не відрізняються. Деякі юзери зауважили, що самі не здогадалися б, що це не Маган Маркл кілька років тому.

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