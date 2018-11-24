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Принц Чарльз розкрив можливі імена для майбутньої дитини Меган Маркл

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Меган Маркл та принц Гаррі - фото 1
Меган Маркл та принц Гаррі / Instagram

Принц Чарльз під час своєї промови з нагоди сторіччя Австралійського будинку в Лондоні як би ненароком натякнув, як назвуть майбутнього малюка Меган Маркл і принца Гаррі.

"До речі, леді і джентльмени, мій син Гаррі розповів мені, що під час їхнього недавнього туру по Австралії їм з дружиною запропонували багато імен для дитини. Тільки між нами, я підозрюю, що відбір пройшли Кайлі і Шейн", – зізнався принц Чарльз.

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Це означає, що герцог і герцогиня Сассекські можуть назвати дитину на честь двох австралійських знаменитостей – співачки Кайлі Міноуг або гравця у крикет Шейна Ворна.

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Джерело: aceshowbiz
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