Холостяк 11 сезон 1 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2021

На СТБ стартувало реаліті-шоу Холостяк 2021. У новому 11 сезоні свою кохану шукатиме Михайло Заливако, 31-річний бізнесмен з Харкова. Дивіться онлайн прем'єру!

У 1 випуску реаліті Холостяк 11 головний герой Михайло Заливако познайомився з усіма дівчатами, які будуть боротись за його серце. 31-річний бізесмен шукає собі супутницю для життя.

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Михайло Заливако вперше зустрінеться з усіма дівчатами, які прийшли боротися за його серце. Хто ж справить найяскравіше враження на мужнього холостяка?

Холостяк 1 випуск 11 сезон: Незвичайна перша вечірка

Перша вечірка – найвідповідальніша зустріч для холостяка та дівчат. Претендентки на серце Михайла Заливако вперше зустрінуться з ним і спробують справити добре враження. Кожна дівчина намагатиметься вигадати оригінальну появу, щоб точно запам'ятатися холостяку.

Холостяк 1 випуск 11 сезон – дивитися онлайн від 05.03.2021

Холостяк прийматиме рішення дуже швидко

Михайло Заливако – красень бізнесмен і засновник логістичної компанії. Холостяк мріє зустріти на проєкті свою любов, бо вірить, що в романтичному реаліті відбуваються справжні чудеса! Михайло хоче зустріти цілеспрямовану та амбітну дівчину, яка б дуже любила кішок – тварин, яких сам холостяк просто обожнює! Михайло зізнався, що буде героєм, який швидко ухвалює рішення. І учасниці зможуть в цьому переконатися вже на першій вечірці. Михайло почне роздавати троянди вже в процесі знайомства, а деякі дівчата поїдуть в спільний дім, поговоривши з холостяком буквально пару хвилин. Михайло Заливако готовий дивувати глядача своїми несподіваними рішеннями, і тому саме цим він точно запам'ятається аудиторії як найбільш зухвалий холостяк! Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb) Чим дівчата здивують холостяка? Але й самі учасниці приготували для Михайла безліч сюрпризів. Кожна дівчина постаралася вигадати щось, чим можна було б запам'ятатися холостяку вже з першої зустрічі. Одна з героїнь прийде на зустріч в ростовому костюмі зайчика і не зніме його, поки Михайло не покличе її на індивідуальне побачення. А інша учасниця виявиться давньою знайомою холостяка, до якої він колись мав симпатію. Але на першій вечірці Михайло зрозуміє, що дівчина взагалі його не пам'ятає! Чи не вплине це на його рішення залишити учасницю в проєкті? У першому випуску шоу Холостяк 11 одразу кілька дівчат покинули проєкт після першого знайомства. Дивіться, кому ж Михайло подарував заповітну троянду: інформація додається...

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