У мережі згадали випадок побиття Лукашенка міліцією в 90-х

У червні 1994 року кандидата в президенти Білорусі Олександра Лукашенка побили міліціонери в Будинку уряду в Мінську.

Знімок номера газети Советская Белоруссия від 29 червня 1994 року з новиною про Лукашенка опублікований в Twitter Історичні Фото.

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"Вранці 28 червня працівниками Головного управління державної охорони були застосовані заходи фізичного впливу проти кандидата в президенти Олександра Лукашенка. Результатом нетривалого інциденту для Лукашенка стали садна і подряпини, а його новий костюм, в якому він так любив виступати перед виборцями, став непридатним", – йдеться в публікації.

Причиною інциденту стала спроба Лукашенка потрапити в кабінет №241, де працювала Тимчасова комісія Верховної Ради з діяльності комерційних організацій, що існували при органах влади. Лукашенко очолював її з червня 1993, а в грудні того ж року зачитав з парламентської трибуни свою знамениту антикорупційну доповідь (яка додасть йому голосів в ході електоральної кампанії). Коли ж факти з доповіді були передані в прокуратуру, комісія мала припинити роботу. Кабінет опечатали і поставили охорону.

Кримінальну справу за "перевищення посадових повноважень" прокуратура все ж відкрила і Лукашенка навіть визнали потерпілим. Правда, винних встановити не вдалося і через кілька місяців справу закрили.

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