Ілона Маска просять запустити супутниковий інтернет у Білорусі

Білоруси просять засновника SpaceX Ілона Маска провести відкрите тестування супутникового інтернету Starlink в їхній країні, де влада на кілька днів відключала інтернет через масові протести. Збір підписів під відповідною петицією проводиться на платформі Change.org.

Автори петиції повідомляють, що білоруська влада заблокувала інтернет, внаслідок чого місцеві користувачі протягом трьох днів не мали доступу до мережі. За їхніми словами, це було зроблено навмисно, щоб демонстранти не змогли координуватися між собою, і правда про поліцейське свавілля не з'явилася у світових новинах.

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Підписанти звернулися до Маска з проханням допомогти покласти край цій несправедливості і повернути їм право на свободу думок і їх вільне вираження через інтернет. На цей час петицію підписали майже 5,5 тисяч осіб.

Як відомо, Starlink супутникова мережа нового покоління, яка в разі успішного функціонування зможе забезпечити людей по всьому світу широкосмуговим доступом в інтернет. Зараз компанія SpaceX Ілона Маска вже вивела на орбіту сотню таких супутників. Тим часом, сам Маск залишив у Twitter коментар під постом про насильство силовиків у Білорусі. "Мені шкода це чути. Чим ми можемо допомогти?"

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