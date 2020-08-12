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Музикант Сергій Міхалок вперше відреагував на протести в рідній Білорусі

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Міхалок - фото 1
Міхалок / bruttoband

Білоруський співак, один із засновників гурту Ляпіс Трубецкой і Brutto Сергій Міхалок своєрідно висловився про протести в його рідній країні Білорусі.

Музикант у Facebook і Instagram опублікував кліп Рідний край своєї панк-рок-групи Brutto. Ніякого супровідного тексту Міхалок не додав.

І ще: Протести в Білорусі: свавілля силовиків і відсутність інтернету

Ця композиція увійшла до однойменного другого альбому групи Brutto. Презентував свій трек музикант п'ять років тому. Додамо, що шанувальники чекали реакції співака на протести, що відбуваються в Білорусі. Підписники, незадоволені його мовчанням, почали писати критичні коментарі під постами Міхалка.

"Сергію, Вам там просили передати, що в Білорусі відбуваються тексти ваших пісень", "Сергію, чи будуть якісь заяви, щодо протестів у Білорусі? Дивно, що ви революціонер у текстах і затятий противник режиму Лукашенка, зберігаєте мовчання і спокій", "Вкрай дивна відсутність реакції у можливо найавторитетнішого, шановного білоруса, громадянина, який, здавалося, щиро переживає за долю своєї Батьківщини", – писали шанувальники в соціальних мережах.

Це цікаво: Brutto зняли вибуховий кліп на вірш Жадана у покинутій психлікарні Києва: відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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