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У мережі згадали перший гол Андрія Шевченка у Лізі чемпіонів: відео

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Андрій Шевченко - фото 1
Андрій Шевченко / look

25-років тому 7 грудня 1994 року тоді ще 18-річний Андрій Шевченко провів свій перший матч за київське "Динамо" в Лізі чемпіонів. І в інтернеті згадали перший у кар'єрі футболіста гол. Дивіться відео, як все було.

Форвард вперше вийшов в стартовому складі в домашній зустрічі проти мюнхенської "Баварії". Шевченко з'явився на полі під 9-м номером і відразу відзначився забитим голом.

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На 38-й хвилині матчу після розіграшу кутового Андрій отримав м'яч біля підходів до штрафного майданчика, і метрів з 15 пробив точно в нижній кут, відкривши рахунок. На жаль. після цього гості забили 4 голи і здобули перемогу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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