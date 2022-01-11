У мережі засвітилися нові зображення відродженого Mitsubishi Ralliart

Компанія Mitsubishi анонсувала сім новинок, які представлять на автосалоні Токіо 14-16 січня. Серед них два концепти, це Vision Ralliart та K-EV X Style.

За лічені дні до прем'єри японська марка опублікувала фотографії всіх дебютантів, у тому числі серію офіційних знімків Vision Ralliart, яку раніше демонстрували лише на тизерах, пише mitsubishi-motors.

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У концепт-кара 22-дюймові колеса, великі гальмівні диски та супорти. У Mitsubishi також натякають на потужну силову установку, швидше за все, від гібрида Outlander PHEV, що заряджається, де атмосферник 2.4 доповнений двома електромоторами.

Також на стенді Mitsubishi на Токійському автосалоні покажуть Delica D:5 Tough x Tough (також з аксесуарами Railliart), спецверсію Outlander Wild Adventure Style з додатковим обладнанням фірми Ogawa.

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