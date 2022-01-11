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Ефектне приземлення "Мрії" під час туману потрапило на відео

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Ефектне приземлення "Мрії" під час туману потрапило на відео - фото 1

Кожен політ Ан-225 "Мрія" викликає непідробний захват. І цей раз не став винятком. Приземлення найбільшого літака у Польщі очевидці знімали на відео.

Так, на відео видно, як біля одного з польських аеропортів зібрався натовп, очікуючи приземлення українського авіагіганта. Епічності посадки того дня додала погода – "Мрія" ефектно виринула з туману.

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Спочатку літака не видно, і тільки за звуком, що посилюється, можна зрозуміти, що він підлітає. В одну мить Ан-225 з'являється з туману і пролітає над головами людей, котрі захоплено його зустрічають.

Додамо, що під час приземлення літак пошкодив стійку шасі і поки що не може вилетіти з Польщі. "На правій основній опорі шасі зрізало болти фіксації датчика положення шасі "політ-земля". Виявлена несправність не вплинула на безпеку польоту та посадки "Мрії"", – повідомила пресслужба підприємства "Антонов".

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