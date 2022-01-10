Цей японський автомобільний бренд став найпопулярнішим у мережі у 2021 році

Фахівці австралійської консалтингової агенції Compare The Market опублікували щорічний рейтинг автомобільних брендів, які цікавили користувачів мережі минулого року. Експерти склали список марок на основі запитів у пошуковій системі Google у 154 країнах.

За підсумками дослідження, найпопулярнішою автомобільною компанією у світі у 2021 році стала Toyota. Японський бренд виявився популярнішим за інших у 47 країнах. У трійці лідерів знову опинилися BMW та Mercedes-Benz.

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Користувачі Google у 154 країнах у 31% випадків шукали в мережі новини про Toyota. За онлайн-запитами марка стала номером один у 47 країнах, серед яких Японія, Австралія, Казахстан, Монголія, Таїланд, кілька країн Африки й Південної Америки. Головними причинами успіху фахівці назвали дебюти Land Cruiser 300 та Corolla Cross, а також прем'єра першого масового електромобіля bZ4X.

Як і у 2020 році, в трійку лідерів потрапили BMW і Mercedes-Benz, ставши найпопулярнішими марками у 29 і 23 країнах відповідно. Слідом розташувалася Audi, яка минулого року виявилася найпопулярнішою маркою серед онлайн-запитів у 11 країнах.

Замкнула першу п'ятірку Tesla, яка вперше потрапила до рейтингу експертів. Компанія Ілона Маска стала найпопулярнішою маркою серед користувачів мережі у Китаї, Гонконгу, Макао, а також Сінгапурі й Ізраїлі. Погіршили свої позиції Volkswagen, Mitsubishi та Alfa Romeo. Українців же найбільше цікавив Renault.

У листопаді минулого року фахівці британського видання What Car опублікували список найненадійніших автомобілів. Експерти вивчили дані про 178 моделей 30 брендів і присудили перше місце антирейтингу Nissan X-Trail третього покоління.

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