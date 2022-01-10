Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Цей японський автомобільний бренд став найпопулярнішим у мережі у 2021 році

  • 343
Toyota стала найпопулярнішою у 47 країнах світу - фото 1
Toyota стала найпопулярнішою у 47 країнах світу

Фахівці австралійської консалтингової агенції Compare The Market опублікували щорічний рейтинг автомобільних брендів, які цікавили користувачів мережі минулого року. Експерти склали список марок на основі запитів у пошуковій системі Google у 154 країнах.

За підсумками дослідження, найпопулярнішою автомобільною компанією у світі у 2021 році стала Toyota. Японський бренд виявився популярнішим за інших у 47 країнах. У трійці лідерів знову опинилися BMW та Mercedes-Benz.

Це цікаво: 8 речей, які обов'язково повинні бути у багажнику: вони стануть у пригоді в кожній машині

Користувачі Google у 154 країнах у 31% випадків шукали в мережі новини про Toyota. За онлайн-запитами марка стала номером один у 47 країнах, серед яких Японія, Австралія, Казахстан, Монголія, Таїланд, кілька країн Африки й Південної Америки. Головними причинами успіху фахівці назвали дебюти Land Cruiser 300 та Corolla Cross, а також прем'єра першого масового електромобіля bZ4X.

Як і у 2020 році, в трійку лідерів потрапили BMW і Mercedes-Benz, ставши найпопулярнішими марками у 29 і 23 країнах відповідно. Слідом розташувалася Audi, яка минулого року виявилася найпопулярнішою маркою серед онлайн-запитів у 11 країнах.

Цей японський автомобільний бренд став найпопулярнішим у мережі у 2021 році - фото 491532

Замкнула першу п'ятірку Tesla, яка вперше потрапила до рейтингу експертів. Компанія Ілона Маска стала найпопулярнішою маркою серед користувачів мережі у Китаї, Гонконгу, Макао, а також Сінгапурі й Ізраїлі. Погіршили свої позиції Volkswagen, Mitsubishi та Alfa Romeo. Українців же найбільше цікавив Renault.

У листопаді минулого року фахівці британського видання What Car опублікували список найненадійніших автомобілів. Експерти вивчили дані про 178 моделей 30 брендів і присудили перше місце антирейтингу Nissan X-Trail третього покоління.

Перевірте себе: Які авто припарковані правильно: тест, на який більшість водіїв не знають відповіді

пропозиції партнерів
Новини