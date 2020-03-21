У мережі засвітили новий дизайн Windows: відео

Був оприлюднений оновлений дизайн Windows. Новий зовнішній вигляд операційної системи показав на відео директор по продукту компанії Панос Панай в Instagram.

Ролик приурочений до появи першого мільярдного користувача. На відео показано, як змінювався дизайн Windows.

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Зокрема, з'являться нові іконки вбудованих додатків і оновиться вигляд кнопки "Пуск", також більше не буде використовуватися "плитковий" дизайн, що з'явився у 2012 році. Крім цього, змінено інтерфейс програми "Провідник" і змінено контекстне меню.

Відео з'явилося до онлайн-презентації Microsoft, яка повинна відбутися 30 березня.

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