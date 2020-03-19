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Apple запатентувала комп'ютерну мишку, яка змінює форму

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Apple - фото 1
Apple / engnews24h

Бюро з питань патентів і товарних знаків США офіційно опублікувало серію нещодавно виданих патентів Apple, і одним з найцікавіших з них є дизайн миші Apple з корпусом, що міняє форму.

Патент охоплює системи і способи зміни форми миші або іншого пристрою введення.

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Цей новий патент на конструкцію зі зрушенням форми може бути корисний, щоб надати користувачам з руками різного розміру можливість змінювати мишку за своїм смаком, дозволяючи регулювати ширину і висоту.

Заявка показує, що миша може включати в себе один або кілька виконавчих механізмів для управління шарнірним елементом для зміни кривизни зовнішньої поверхні миші. Його можна змінити, щоб оптимізувати ергономіку миші або надати тактильний зворотний зв'язок користувачам.

Apple запатентувала комп'ютерну мишку, яка змінює форму - фото 393177

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Джерело: engnews24h
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