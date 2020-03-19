Apple запатентувала комп'ютерну мишку, яка змінює форму

Бюро з питань патентів і товарних знаків США офіційно опублікувало серію нещодавно виданих патентів Apple, і одним з найцікавіших з них є дизайн миші Apple з корпусом, що міняє форму.

Патент охоплює системи і способи зміни форми миші або іншого пристрою введення.

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Цей новий патент на конструкцію зі зрушенням форми може бути корисний, щоб надати користувачам з руками різного розміру можливість змінювати мишку за своїм смаком, дозволяючи регулювати ширину і висоту.

Заявка показує, що миша може включати в себе один або кілька виконавчих механізмів для управління шарнірним елементом для зміни кривизни зовнішньої поверхні миші. Його можна змінити, щоб оптимізувати ергономіку миші або надати тактильний зворотний зв'язок користувачам.

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