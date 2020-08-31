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Літаючий автомобіль Toyota успішно піднявся в повітря: відео
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Підрозділ SkyDrive компанії Toyota успішно завершив свій перший випробувальний політ літаючого автомобіля власного виробництва. Короткий політ прототипу під назвою SD-03 проходив на спеціальному полігоні автогіганта.
SkyDrive SD-03 – це найменший у світі електромобіль з вертикальним зльотом і посадкою, в якому може поміститися одна людина. Ідея полягає в тому, щоб відкрити кожному новий спосіб пересування – подорож на автомобілі по повітрю, а не по землі, з таким же простим управлінням, як на машині.
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У SD-03 є вісім роторів, які допомагають йому літати. Також літаючий автомобіль оснащений режимом безвідмовної роботи, який утримує його в повітрі навіть в разі відмови декількох двигунів.
Toyota заявила, що до 2023 року побудує двомісний комерційний літальний апарат для серійного виробництва. Це узгоджується з планами Токіо по запуску літаючих таксі в місті протягом наступних п'яти років. Загальна ідея полягає в тому, що літаючі машини з короткими перельотами зможуть прискорити пересування в мегаполісах і знизити завантаженість доріг.
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