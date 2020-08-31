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На покинутому заводі знайшли ангар з унікальними та розкішними авто: фотофакт

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На покинутому заводі знайшли ангар з унікальними та розкішними авто: фотофакт - фото 1

Автори YouTube-каналу Lost Adventures виявили на околиці Лондона занедбаний ангар з ексклюзивними машинами. Пізніше журналісти дізналися, що гараж належить заводу компанії Bristol Cars, яка була ліквідована в травні цього року.

Так, серед знайдених машин виявилася така екзотика, як передсерійні прототипи Bristol Bullet 2016 року, Bristol 409 Bullet Speedster 1964 року випуску, Bristol Fighter 1982 року, таксі Beardmore 1957 року випуску, макет гоночного автомобіля серії URT A1GP Open Wheeled Motorsport Series і низка інших авто розробки Bristol.

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Крім того, тут були знайдені й машини інших виробників, наприклад, Bentley Continental Flying Spur 2008 року. Автомобілі сторонніх марок, швидше за все, використовувалися керівництвом компанії в особистих цілях. Втім, є й інша версія – за чутками, справи у компанії були настільки погані, що вона бралася за ремонт будь-яких авто.

Передбачається, що загальна вартість всіх знайдених авто становить близько 1,3 мільйона доларів.

На покинутому заводі знайшли ангар з унікальними та розкішними авто: фотофакт - фото 422979

На покинутому заводі знайшли ангар з унікальними та розкішними авто: фотофакт - фото 422980

На покинутому заводі знайшли ангар з унікальними та розкішними авто: фотофакт - фото 422981

На покинутому заводі знайшли ангар з унікальними та розкішними авто: фотофакт - фото 422982

На покинутому заводі знайшли ангар з унікальними та розкішними авто: фотофакт - фото 422983

На покинутому заводі знайшли ангар з унікальними та розкішними авто: фотофакт - фото 422978

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Джерело: dailymail
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